2019-09-19T11:18:08+03:00
Общество

Два миллиона квадратных метров волгоградских дорог отремонтируют до конца года по нацпроекту

Масштабный ремонт оценил председатель Госдумы Вячеслав Володин и депутаты
Екатерина МАЛИНИНА
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Дороги будут ремонтировать, пока позволит погода.Дороги будут ремонтировать, пока позволит погода.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде ремонт дорог идет каждый день. Разница между тем, как выглядели улицы лет 10 назад и сейчас – просто огромная. большинство магистралей в этом году ремонтируется в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Причем дорожники уже выполнили ремонт на 85 процентах объектов из запланированных. Все эти данные отражаются на интерактивной карте нацпроекта. Ее на этой неделе представили в государственной думе в рамках экспозиции Минтранса РФ «Законъ. К истории транспорта России».

На ней видно, как справляются с поставленной задачей в разных регионах страны. И по объему поделанной работы регион в числе лучших. Кстати, на нее нанесли и дороги, которые сделают на сэкономленные на закупках деньги.

Всего в рамках проекта планируют уложить более 2 миллионов квадратных метров асфальта, уже сделано 1,8 миллиона. Ну а до 24 года собираются привести в порядок более 1,9 тысяч километров волгоградских магистралей

- Необходимо делать все возможное для того, чтобы каждый год у нас появлялось больше качественных дорог в регионах. Наша страна огромная, и без эффективного решения задач перевозок пассажиров, доставки грузов, а это значит строительства новых железнодорожных и воздушных путей, автомобильных дорог, морского сообщения, развитие невозможно, — отметил Вячеслав Володин.

ВАЖНО

Посмотреть, итоги ремонта может каждый волгоградец. Они есть на сайте https://bkdrf.ru/map/volgograd в разделе карта.

КСТАТИ

В регионе действует не только это программа, так что объемы волгоградского ремонта даже больше, чем озвучили в Госдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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