2019-09-19T09:58:18+03:00
Происшествия

В Астрахани двум полицейским-взяточникам дали по 7,5 лет колонии

«Оборотни в погонах» решили заработать на продавце щучьей икры
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Полицейских задержали в момент получения взятки.Полицейских задержали в момент получения взятки.Фото: Людмила СТРИЖНОВА-ВЫСОТСКАЯ
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Ужасно, когда полицейские, которые должны ловить преступников, сами преступают закон. Для таких «оборотней в погонах» наказание обычно даже более жесткое. Так, в Астрахани двух полицейских, решивших «подзаработать» на браконьерах, теперь ждут долгие годы в колонии. Их лишили свободы на 7,5 лет каждого. Такой вердикт вынес Трусовский райсуд Астрахани. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в Южном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Речь идет о двух бывших сотрудниках ЛОП в портах города Астрахани Астраханского ЛО МВД России на транспорте. Эти «стражи порядка» конфисковали у местного жителя партию щучьей икры массой 50 килограммов. Тот в ответ предложил полицейским «закрыть глаза» на нарушение и вернуть ему товар за 100 тысяч рублей. Правоохранители согласились. Деньги преступник передал полицейским через таксиста, который и привез пакет со взяткой. За этим уже следили сотрудники регионального УФСБ, которые и взяли преступников с поличным.

Таксиста отпустили, так как он был не в курсе происходящего. А вот взяточников арестовали.

Суд признал экс-полицейских виновными по статье «получение должностным лицом через посредника взятки в виде денег, совершённое группой лиц по предварительному сговору».

ИСТОЧНИК KP.RU

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