2019-09-19T09:28:34+03:00
Происшествия

На волгоградской трассе водитель сбил 10-летнего мальчика и сбежал

Полиция разыскивает виновника ДТП
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Школьник переходил дорогу по "зебре", но все равно попал под колеса. Водители, да будьте ж вы внимательнее на дороге!Школьник переходил дорогу по "зебре", но все равно попал под колеса. Водители, да будьте ж вы внимательнее на дороге!Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Трасса «Волгоград-Каменск-Шахтинск» проходит в Городищенском районе Волгоградской области через населенный пункт Новый Рогачик - место очень аварийно-опасное. Поэтому здесь и зебры на дорогах, и куча предупреждающих знаков, и светофоры… Но все равно ДТП случаются регулярно, а вчера - 18 сентября - здесь на пешеходном переходе сбили 10-летнего мальчика. Причем виновник аварии сбил ребенка и трусливо сбежал.

- По предварительным данным школьника сбила «Дэу Нексия», которая мчалась из Волгограда в сторону Ростова-на-Дону. Случилось это примерно в 15.20. Водитель с места происшествия скрылся, ведется его розыск, - говорят в ГУ МВД по Волгоградской области.

Если вы можете помочь в розыске виновника ДТП, сообщите об этом в полицию!

За минувшие сутки еще два пешехода оказались под колесами машин, но эти взрослые люди сами оказались виноваты. В центральном районе Волгограда 58-летняя женщина выбежала на дорогу на красный сигнал светофора и попала под «Хендэ Солярис», а в Среднеахтубинском районе 29-летний парень переходил дорогу в неположенном месте и тоже оказался в под колесами. Оба пешехода с травмами в больницах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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