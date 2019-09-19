Смертельное ДТП под Волгоградом: москвич убил водителя и покалечил двух пассажиров
Опять дорога уносит жизни. Смертельная авария произошла у Михайловки в Волгоградской области на трассе Р-22 «Каспий»: в столкновении двух иномарок погиб мужчина, еще двое - в больнице. А все из-за спешки москвича.
Как сообщают в ГУ МВД по региону, случилось это примерно в 06.30 утра. 59-летний житель Москвы возвращался домой из Волгограда на своем «Хендэ Туссан». Торопился. А тут пробка - «притерлись» два грузовика, полностью перегородив движение по одной полосе. И москвич, недолго думая, вылетел на встречную полосу для обгона.
На беду в обратную сторону ехал 58-летний житель Санкт-Петербурга на «Форд Фокус». Кроссовер влетел в иномарку на большой скорости буквально лоб в лоб. «Форд» от удара вынесло за обочину. Шансов выжить у водителя не было.
- Водитель «Форда» скончался на месте от полученных травм. Его пассажиров - 82-летнюю женщину и 58-летнего мужчину с травмами увезли в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» в ведомстве.
Водители грузовиков не пострадали.
ИСТОЧНИК KP.RU