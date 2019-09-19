В Волгоградской области уже девять детей отравились грибами

СЕГОДНЯ 08:35 2019-09-19T08:35:09+03:00

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Грибной сезон в Волгоградской области в самом разгаре: целыми семьями люди отправляются на «тихую охоту». И кажется им, что все они профессионалы и разбираются в грибном многообразии, как академики-биологи. Однако, печальная статистика тех, кто с отравлением грибами потом попадает на больничную койку, говорит об обратном - о наивности «знатоков». За полгода волгоградские врачи спасли жизни 77-ми таким грибникам. В их числе 9 детей, которым не исполнилось 14-ти лет. И знаете, что самое страшное? Что отравились они неядовитыми грибами, а, якобы съедобными - груздями, волнушками, маслятами, дубовиками, моховиками, белыми грибами, подосиновиками…

Поэтому в сотрудники регионального управления Роспотребнадзора настоятельно рекомендуют отказаться от покупки грибов на несанкционированных рынках и у незнакомых людей!

- Не покупайте грибы в магазинах, если нарушена целостность упаковки или упаковка грязная. Также не покупайте грибы, если на упаковке нет этикетки, листов-вкладышей и вообще отсутствует информация о товаре, - советуют специалисты. - Не собирайте грибы, которые Вы не можете идентифицировать, что они съедобные, незнакомые грибы срывать нельзя. Каждый гриб срезайте с целой ножкой. Не срывайте старые, червивые, дряблые грибы. Сразу после сбора грибы необходимо тщательно пересмотреть, перебрать и пересортировать и в этот же день обязательно подвергнуть кулинарной обработке. Не используйте алюминиевую или оцинкованную посуду для хранения грибов, не маринуйте и не солите грибы в оцинкованной и глиняной глазурованной посуде.

И еще. Помните: кормить любыми грибами детей до 14 лет не рекомендуется, так как в детском организме ещё нет необходимого количества ферментов для их переваривания.

ИСТОЧНИК KP.RU