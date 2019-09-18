2019-09-18T19:48:06+03:00
Общество

МЧС: сильный ветер обрушится на Волгоградскую область 19 сентября

Порывы будут достигать 25 метров в секунду
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лишний раз лучше не выходите на улицу в такой ветер.Лишний раз лучше не выходите на улицу в такой ветер.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Ну вот и в Волгоградскую область пришла осень. Явилась как положено - с холодным ветром и дождями. К вечеру, 18 сентября, волгоградцы ощутили осенний «прилив» в полной мере: ливень затопил улицы, промочил пешеходов и залил крыши. Но, если верить волгоградским синоптикам, это еще «цветочки». А вот ночью 19 сентября начнутся и «ягодки»: на регион обрушится шквалистый ветер.

В ГУ МЧС по региону уже выдали новое предупреждение: ночью и утром 19 сентября местами по Волгоградской области и в Волгограде ожидается усиление западного ветра порывами до 20-25 метров в секунду!

- При парковке машин выбирайте место вдали от деревьев, рекламных щитов, а также слабо укрепленных конструкций. При обнаружении оборванных проводов линий электропередачи или других повреждений энергетических объектов не приближайтесь к ним, - сообщите о неисправностях в региональную энергетическую компанию по телефону 8-800-100-70-60, - настоятельно рекомендуют волгоградцам спасатели.

Дуть, судя по прогнозу волгоградского ЦГМС, будет все утро и день четверга, к вечеру ветер утихнет. А к ночи пятницы столбик термометра опустится до +7-12 градусов, местами до +4.

ИСТОЧНИК KP.RU

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