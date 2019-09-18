Прокуратура наказала предприятие, отравляющее воздух на юге Волгограда

СЕГОДНЯ 19:03 2019-09-18T19:07:19+03:00

На предприятии никто не следил за очистными, в итоге в воздухе зафиксировали превышение по оксиду углерода. Фото: Алексей ФОКИН

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Жители Красноармейского района Волгограда завалили структуры и ведомства жалобами на ядовитый запах гари и вонь, которая доносится в жилые микрорайоны с промышленной зоны. Достали так, что экологи стали буквально сыщиками в поисках «отравителя». И нашли. Ядовитые выбросы исходили с территории предприятия ООО «Форте Металс Гмбх», которое занимается переработкой алюминия. За пределами производства зафиксировано значительное превышение ПДК по оксиду углерода. Ну и как показала проверка предприятия, очистные сооружения здесь используют с нарушением, экоконтроль и учет выбросов вообще ведут как попало. За это собственно предприятию и влепили штрафы.

- За нарушение условий разрешения на выброс вредных веществ в атмосферный воздух и правил эксплуатации оборудования для очистки газов предприятие и технический директор привлечены к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа на общую сумму в размере более 120 тысяч рублей, - гласит вердикт Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуры.

В итоге ответственное должностное лицо наказали «рублем», а предприятие заключило договор со специализированной организацией на осуществление замеров промышленных выбросов.

- Последние замеры превышений загрязняющих веществ не выявили, - отмечают в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU