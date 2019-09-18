2019-09-18T16:38:02+03:00
Звезды

В Волгограде появился центр национальных культур

Открылся этот этнический музей в ВолГАУ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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В Волгоградском государственном аграрном университете открыли этнический музей. В нем представлены экспонаты, которые отображают самобытность народов, проживающих на территории Волгоградской области.

- Здесь представлены культура и традиции Азербайджана, Армении, Беларуси, Дагестана, Грузии, Ингушетии, Калмыкии, Чечни, Узбекистана, Таджикистана, Сербии и других народов. Посетители выставки увидят элементы национальной одежды, оружие, картины, книги и фотографии, - рассказывают в администрации региона.

На данный момент уже представлено более 130-ти экспонатов, которые любезно подарили музею представители диаспор. И с каждым днем коллекция растет.

Напомним, в этом году ВолГАУ празднует свое 75-летие. Университет давно стал площадкой для диалога зарубежных партнеров, руководителей и ведущих специалистов агробизнеса, сельхозтоваропроизводителей из 29 стран мира. Здесь обучаются представители более 40 национальностей из 21 страны мира. Так что появление центра национальных культур именно в ВолГАУ - не случайность, а закономерность.

Сегодня в рамках юбилейных торжеств здесь стартовал VI Молодежный фестиваль народов мира «Земля – наш общий дом!».

ИСТОЧНИК KP.RU

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