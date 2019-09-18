Три миллиона кубометров мусора выбросили волгоградцы за полгода

СЕГОДНЯ 16:03 2019-09-18T16:03:17+03:00

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За полгода жители Волгоградской области выбросили около трех миллионов кубометров отходов – именно столько мусора собрал и вывез за шесть месяцев 2019-го регоператор по обращению с ТКО. Используют для этого 468 единиц спецтехники. А на улицах городов и сел области к сентябрю установили 27 455 новых евроконтейнеров.

- Региональный оператор в полной мере исполняет свои обязанности. Организована и отлажена деятельность по сбору и транспортированию ТКО в отдаленных районах Волгоградской области. С июня организован централизованный вывоз отходов с острова Сарпинский. За это время там собрали более 66 тонн мусора, - сообщили в «Управлении отходами - Волгоград».

Жалобы, обращения и заявления от населения принимает диспетчерская служба. Телефон для физических лиц - 8-800-350-43-48, для юридических лиц - 8 (8442) 26-82-67. Кроме того, обращение можно направить на электронный адрес - info@uo34.ru.

Ответят на вопросы по вывозу коммунальных отходов в офисах АО «ИВЦ ЖКХ и ТЭК» в Волгограде и в отделениях МФЦ в области. А для юридических лиц налажен электронный документооборот в СБИС и ДИАДОК, также обращения принимают по адресу: Волгоград, ул. Новороссийская, 14 Б.

ИСТОЧНИК KP.RU