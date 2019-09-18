2019-09-18T16:09:27+03:00
Общество

Три вуза Волгограда попали в рейтинг «Национальное признание»

Еще четыре университета получили оценку «выше среднего»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта ВолГУ.Фото с сайта ВолГУ.
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Сразу три вуза Волгограда попали в ТОПы российских высших учебных заведений. Составили эти рейтинги аналитики проекта «Универ-Эксперт» - «Академический критик». Они представили как общую картину по всем высшим учебным заведениям страны, так и по предметным направлениям. "КП-Волгоград" ознакомилась с этими рейтингами.

В общий рейтинг попали 175 лучших университетов России, отличившиеся в 2019 году. В этот список и попали наши вузы. Так, ВолгГТУ занял 21-ю строчку этого рейтинга (а в списке технических университетов он и вовсе седьмой!).

ВолгГМУ в общем рейтинге разместился на 64-й строчке, а в списке медицинских вузов из 49-ти представленных университетов занял третью позицию.

Еще один волгоградский вуз, попавший в ТОП-100, - ВолГУ. Он расположился на 97-й строчке. А среди профильных классических вузов он 33-й.

Еще четыре высших учебных заведения Волгограда - ВолГАУ, ВГСПУ, ВГАФК и академия МВД РФ - попали в список вузов с оценкой «выше среднего».

ИСТОЧНИК KP.RU

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