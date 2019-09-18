2019-09-18T14:37:42+03:00
Экономика

Волгоградцы потратили на продукты, алкоголь и сигареты 120 млрд рублей

Чуть больше жители области заплатили за непродовольственные товары
Юлия Данильченко
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На продукты питания, алкоголь и сигареты волгоградцы раскошелились, оставив практически половину - 120,7 миллиарда.На продукты питания, алкоголь и сигареты волгоградцы раскошелились, оставив практически половину - 120,7 миллиарда.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Аналитики Волгоградстата опубликовали суммы, которые потратили жители Волгоградской области с января по август 2019 года. Из оперативного отчета следует, что за восемь месяцев оборот розничной торговли превысил 261 миллиард рублей. Эти цифры не уступают прошлогодним показателям.

На продукты питания, алкоголь и сигареты волгоградцы раскошелились, оставив практически половину - 120,7 миллиарда, а на непродовольственные товары потратили чуть больше – 140 миллиардов рублей.

- Из хозяйствующих субъектов, формирующих оборот розничной торговли, наибольший удельный вес (54,1%) приходится на крупный бизнес, вклад субъектов малого, среднего предпринимательства и индивидуальных предпринимателей в товарооборот составил 39,1%, рынки и ярмарки занимают 6,8% в общем обороте розничной торговли области, - добавили КП-Волгоград в пресс-службе статистического ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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