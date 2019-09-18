В Астрахани главврач уволился после того, как разбил телефон подчиненной

СЕГОДНЯ 14:11 2019-09-18T14:12:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астраханской области с должности главврача детской областной больницы им Селищевой уволили Игоря Левинсона. Как сообщили "Комсомолке", мужчина написал заявление об уходе. Его обязанности теперь будет исполнять 34-летний Юрий Яснопольских, который трудился до этого заместителем по хирургии.

Вроде бы обычная рокировка, но буквально за день до этого с главным врачом случилась весьма некрасивая история, которая, скорее всего, и стала причиной ухода.

В интернете появилось видео, которое выложила заведующая поликлиникой этой самой больницы. Женщина рассказывает, что на нее напал главный врач. Дело в том, что медика, как перед этим еще несколько человек, уволили. С подобным решением она не согласилась. Во время спора Игорь Левинсон, по словам Натальи Мартынюк, мужчина вывернул ей руки и разбил телефон. Правда, заявления о побоях женщина так и не написала, а вот жалобу на разбитый смартфон в полицию составила, перед этим вызвала сотрудников МВД в больницу. Как рассказали «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области, участковый сейчас занимается проверкой данного факта.

Мужчина уволился по собственному желанию. Фото: Министерство здравоохранения Астраханской области

Коллеги по-разному отреагировали на конфликт. Многие поддержали Мартынюк: Левинсона перевели с должности главврача Володаровской больницы в мае этого года. За 4 месяца он успел кого-то уволить, кого-то пригласить на работу из своего района. Правда, нашлись и те, кто вступился за главврача. На завполиклиникой тоже были жалобы. Но в любом случае, все согласны, что это недостойное поведение для начальника и мужчины.

Видимо, Левинсон решил избавить облздрав (не исключено, что по просьбе самого облздрава) от скандала и уволился по собственному желанию. Скорее всего, педиатр без работы не останется. Детские врачи нужны каждой больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU