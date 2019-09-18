2019-09-18T14:07:56+03:00
Происшествия

32 килограмма марихуаны нашли у торговцев наркотиками под Волгоградом

Двое мужчин прятали мешки с запрещенным растением в сарае
Юлия Данильченко
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Мешки прятали в сарае.Мешки прятали в сарае.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Сарай, доверху забитый мешками с марихуаной, нашли сотрудники Главка в одном из сел Еланского района Волгоградской области. Наркополицейские вместе с бойцами «Грома» оперативно вышли на след хозяев всего этого добра. Ими оказались сообщники 35 и 44 лет. Для торговли в другие регионы страны мужчины подготовили 32 килограмма запрещенного в России растения. Задержание произошло в конце лета 2019 года в рамках операции «Мак».

- В ходе осмотра лесопосадки, расположенной на окраине одного из сел Еланского района, и в хозяйственной постройке, принадлежащей местному жителю, полицейские обнаружили части растения конопли, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Подозреваемые находятся под стражей, в отношении них возбудили уголовное дело по статье за «приобретение, хранение, перевозку, изготовление» наркотиков.

ИСТОЧНИК KP.RU

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