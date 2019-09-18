Под Волгоградом уничтожили бутылки с "Коктейлем Молотова"

СЕГОДНЯ 13:23 2019-09-18T14:18:46+03:00

Всего в 2019 году на территории области ликвидировали более 1,4 тысяч боеприпасов

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Сталинградская битва до сих пор напоминает о себе сотнями боеприпасов, которые покоятся под слоем земли на всей территории Волгоградской области. С начала 2019 года поисковики и военные нашли более 1,4 тысяч всевозможных снарядов, оставшиеся после боевых действий. Несомненно, они представляют опасность. Недавно обнаружили восемь бутылок с зажигательной смесью, которую солдаты называли "Коктейлем Молотова". Произошло это во время раскопок в Светлоярском районе недалеко от поселка Южный.

- Заявка на разминирование в соединение поступила через военный комиссариат области. Саперы извлекли бутылки, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Южного военного округа.

Сотрудники группы разминирования решили не перевозить найденные бутылки и ликвидировали их прямо на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU