Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов

СЕГОДНЯ 12:48 2019-09-18T12:48:27+03:00

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Один миг переломил всю жизнь 24-летнего волгоградца на «до и после»: момент, когда он с четырьмя пассажирами на «Ладе» попал в жуткое ДТП на трассе «Волгоград-Астрахань. По вине парня погибла девушка, а трое мужчин получили травмы. Теперь молодого водителя будут судить по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи ГУ МВД по Астраханской области завершили расследование уголовного дела и передали его в прокуратуру.

Случилось это, напомним, 30 июля. В тот день волгоградец вез четырех жителей Узбекистана, которые работали на волгоградских полях, к пограничному пункту пропуска «Караозек». Гастарбайтеры возвращались с заработка домой. На 297-м километре трассы парень на «Ладе Калина» решил обогнать едущий в попутном направлении трактор «Беларусь». Однако, тракторист в этот момент стал поворачивать налево и легковушка врезалась в сельхозтехнику. Удар был такой, что трактор завалился на бок на дорогу, а «Ладу» смяло в гармошку.

- 22-летняя девушка из Узбекистана получила серьезные травмы и через 5 дней скончалась в больнице. Ее 33-летний земляк также получил серьезные повреждения внутренних органов. Еще два жителя Узбекистана - 43 и 32 лет - получили травмы средней степени тяжести, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

В прокуратуре Харабалинского района будет решаться вопрос об утверждении обвинительного заключения волгоградцу-виновнику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU