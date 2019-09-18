2019-09-18T12:48:27+03:00
Происшествия

Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов

24-летний водитель «Лады» стал виновником смертельного ДТП с трактором
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Водитель "Лады" врезался в трактор. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Водитель "Лады" врезался в трактор. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
Изменить размер текста:

Один миг переломил всю жизнь 24-летнего волгоградца на «до и после»: момент, когда он с четырьмя пассажирами на «Ладе» попал в жуткое ДТП на трассе «Волгоград-Астрахань. По вине парня погибла девушка, а трое мужчин получили травмы. Теперь молодого водителя будут судить по статье «нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть человека». Следователи ГУ МВД по Астраханской области завершили расследование уголовного дела и передали его в прокуратуру.

Случилось это, напомним, 30 июля. В тот день волгоградец вез четырех жителей Узбекистана, которые работали на волгоградских полях, к пограничному пункту пропуска «Караозек». Гастарбайтеры возвращались с заработка домой. На 297-м километре трассы парень на «Ладе Калина» решил обогнать едущий в попутном направлении трактор «Беларусь». Однако, тракторист в этот момент стал поворачивать налево и легковушка врезалась в сельхозтехнику. Удар был такой, что трактор завалился на бок на дорогу, а «Ладу» смяло в гармошку.

- 22-летняя девушка из Узбекистана получила серьезные травмы и через 5 дней скончалась в больнице. Ее 33-летний земляк также получил серьезные повреждения внутренних органов. Еще два жителя Узбекистана - 43 и 32 лет - получили травмы средней степени тяжести, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

В прокуратуре Харабалинского района будет решаться вопрос об утверждении обвинительного заключения волгоградцу-виновнику ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии
Волжанка с битой напала на случайного прохожего
Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином
В Астрахани женщина покусала полицейского за руку
Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей
Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся
Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина
Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся