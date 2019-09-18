Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии

СЕГОДНЯ 12:16 2019-09-18T12:20:02+03:00

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Как же приятно отмечать, что в Волгоградской области подрастает много талантливой и умной молодежи. Многие из ребят еще учатся в школе, но уже добились высоких результатов. За стремление и упорный труд их внесли в список получателей именных стипендий на 2019-2020 годы. Всего в этом списке 476 человек: 426 студентов вузов и ссузов, а также 50 школьников Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

В числе этих ребят - победители олимпиад, как например, Михаил Сайландер из Камышина - призер заключительного тура всероссийской олимпиады школьников по истории, или Ровшан Джафаров из лицея №8 «Олимпия», который стал призером областного этапа олимпиады «Умники и умницы». Также в числе спитендиатов 80 студентов вузов и 70 студентов ссузов. В том числе и серебряные медалистки национального чемпионата «Молодые профессионалы» Вероника Николаева из Волгоградского строительного техникума и Алла Рубаненко из колледжа ресторанного сервиса и торговли.

Еще 276 студентов-первокурсников. Ребята окончили школу на «отлично» и успешно сдали ЕГЭ. В числе стипендиатов — одаренные одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска, а также из Палласовского, Жирновского, Котовского, Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Камышинского, Котельниковского, Новониколаевского, Светлоярского, Среднеахтубинского районов.

Жаль только, что после обучения третья часть этих умненьких ребят уедут из региона в поисках лучшей жизни. Такова статистика.

ИСТОЧНИК KP.RU