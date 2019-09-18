2019-09-18T12:20:02+03:00
Общество

Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии

Все эти ребята добились успехов в учебе и труде
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
Изменить размер текста:

Как же приятно отмечать, что в Волгоградской области подрастает много талантливой и умной молодежи. Многие из ребят еще учатся в школе, но уже добились высоких результатов. За стремление и упорный труд их внесли в список получателей именных стипендий на 2019-2020 годы. Всего в этом списке 476 человек: 426 студентов вузов и ссузов, а также 50 школьников Волгоградской области. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в региональном комитете образования, науки и молодежной политики.

В числе этих ребят - победители олимпиад, как например, Михаил Сайландер из Камышина - призер заключительного тура всероссийской олимпиады школьников по истории, или Ровшан Джафаров из лицея №8 «Олимпия», который стал призером областного этапа олимпиады «Умники и умницы». Также в числе спитендиатов 80 студентов вузов и 70 студентов ссузов. В том числе и серебряные медалистки национального чемпионата «Молодые профессионалы» Вероника Николаева из Волгоградского строительного техникума и Алла Рубаненко из колледжа ресторанного сервиса и торговли.

Еще 276 студентов-первокурсников. Ребята окончили школу на «отлично» и успешно сдали ЕГЭ. В числе стипендиатов — одаренные одиннадцатиклассники из Волгограда, Волжского, Михайловки, Камышина, Урюпинска, а также из Палласовского, Жирновского, Котовского, Алексеевского, Городищенского, Дубовского, Иловлинского, Камышинского, Котельниковского, Новониколаевского, Светлоярского, Среднеахтубинского районов.

Жаль только, что после обучения третья часть этих умненьких ребят уедут из региона в поисках лучшей жизни. Такова статистика.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов
Волжанка с битой напала на случайного прохожего
Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином
В Астрахани женщина покусала полицейского за руку
Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей
Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся
Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина
Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся