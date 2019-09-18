Волжанка с битой напала на случайного прохожего

СЕГОДНЯ 11:41 2019-09-18T11:41:58+03:00

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Уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью» возбудили в отношении 40-летней жительницы Волжского. 17 сентября она напала на случайного прохожего. Случилось это возле одного из общежитий города-спутника.

В тот день 44-летний мужчина проходил мимо и увидел нетрезвую незнакомку. После замечания между ними завязалась словесная перепалка. Женщину ринулась домой, взяла биту и напала на оппонента. Тот почему-то не стал убегать и даже не смог дать сдачи. Об этом свидетельствуют множественные ушибы и переломы, которые диагностировали врачи в больнице.

- В настоящий момент женщина задержана. Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU