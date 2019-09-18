2019-09-18T11:37:42+03:00
Происшествия

Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому

Он пытался незаконно пересечь границу
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Суд оштрафовал иностранца на 10 тысяч рублей.Суд оштрафовал иностранца на 10 тысяч рублей.Фото: Андрей МИРЕЙКО
Изменить размер текста:

Каждый поезд «Душанбе-Москва» проверяют пограничники. Они досматривают на запрещенный товар, смотрят документы. Особый интерес у сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области вызвал один из пассажиров рейса. По документам оказалось, что ему запрещен въезд в нашу страну до 2028 года.

Нарушителя вывели из вагона и привели в служебное помещение. Сотрудник стал заполнять документы, а гражданин Таджикистана предложил миром урегулировать вопрос. Мир стоил 6 тысяч рублей. Но пограничник предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки, но тот все равно оставил деньги на столе. После этого его задержали сотрудники ведомства.

Суд признал вину иностранного гражданина. Его отправили обратно на родину. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Так же он должен отдать шесть тысяч рублей, которые до этого были вещдоком.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов
Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии
Волжанка с битой напала на случайного прохожего
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином
В Астрахани женщина покусала полицейского за руку
Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей
Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся
Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина
Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся