Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 11:36 2019-09-18T11:37:42+03:00

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Каждый поезд «Душанбе-Москва» проверяют пограничники. Они досматривают на запрещенный товар, смотрят документы. Особый интерес у сотрудников Пограничного управления ФСБ России по Республике Калмыкия и Астраханской области вызвал один из пассажиров рейса. По документам оказалось, что ему запрещен въезд в нашу страну до 2028 года.

Нарушителя вывели из вагона и привели в служебное помещение. Сотрудник стал заполнять документы, а гражданин Таджикистана предложил миром урегулировать вопрос. Мир стоил 6 тысяч рублей. Но пограничник предупредил мужчину об ответственности за дачу взятки, но тот все равно оставил деньги на столе. После этого его задержали сотрудники ведомства.

Суд признал вину иностранного гражданина. Его отправили обратно на родину. Теперь ему предстоит заплатить штраф в размере 10 тысяч рублей. Так же он должен отдать шесть тысяч рублей, которые до этого были вещдоком.

ИСТОЧНИК KP.RU