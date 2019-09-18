2019-09-18T11:17:52+03:00
Происшествия

Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином

Мужчина получал инструкции от координатора по интернету
Юлия Данильченко
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В ближайшее время Краснооктябрьский районный суд вынесет приговор 34-летнему волгоградцу, которого поймали на торговле тяжелыми наркотиками. Мужчине грозит до 20 лет тюрьмы. Расследовавшие дело полицейские выяснили, что обвиняемый действовал не один, а под руководством координатора через интернет. Тот раздавал инструкции, высылал партии героина, объяснял, как и где его хранить, расфасовывать и куда прятать для дальнейшей передачи клиентам.

В мае 2019 года торговца поймали в Краснооктябрьском районе города-героя с поличным при закладке 17 свертков общей массой 17 грамм. Он же и выдал своего руководителя.

- Вину в инкриминируемых деяниях мужчина полностью признал. Ожидать суда обвиняемый будет, находясь под стражей. Уголовное дело в отношении координатора выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной прокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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