В Астрахани женщина покусала полицейского за руку

СЕГОДНЯ 10:27 2019-09-18T10:27:32+03:00

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Сотрудники ППС около трех часов ночи обходили городские улицы, когда заметили супружескую пару, которая пошатываясь шла по тротуару. Муж с женой, которые, судя по всему, изрядно напились перед этим, разговаривали между собой громко и совсем не литературно. Брань слышно было на весь квартал. Полицейские сделали молодежи замечание, но те лишь усилии окрас своей речи. Они начали оскорблять силовиков. А женщина неожиданно набросилась на одного из пэпээсников как дикая, но очень пьяная кошка: укусила за руку и порвала обмундирование.

Дебоширку доставили в дежурную часть, где она, протрезвев, пришла в себя. Правда, за свое дикое поведение ей предстоит ответить перед законом.

- В отношении нее возбудили уголовное дело по статье: применение насилия в отношении представителя власти, - сообщили «КП-Волгоград» в УМВД по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU