2019-09-18T10:27:19+03:00
Общество

Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей

В программе экскурсии, лекции, концерт, мастер-классы и викторины по финграмотности
Юлия Данильченко
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Людям расскажут, как правильно пользоваться финансами.Людям расскажут, как правильно пользоваться финансами.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна
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Здание Банка России по проспекту Ленина №18 в Волгограде знакомо каждому. А 28 сентября всех желающих приглашают на День открытых дверей. В десять утра гостей встретит экскурсовод, который покажет внутреннее убранство Госбанка, параллельно расскажет много интересного.

В 11:00 начнется лекция open air «Как правильно взять и вернуть кредит», в 12:00 очередная экскурсия и параллельно лекция open air «Нелегалы на финансовом рынке». На протяжении дня волгоградцев научат обвязывать купюры, продемонстрируют процесс сбора биометрических данных, пригласят на викторину по финграмотности и покажут инкассаторскую технику. К вечеру в 16:00 выступят артисты театра Царицынская опера

- Записаться на лекции и экскурсии можно на сайте Банка России (http://www.cbr.ru/openday/), а также по телефону 8 (8442) 30-18-40 до 27 сентября включительно. Количество мест в экскурсионных группах и на лекциях ограничено, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Банка.

День открытых дверей будет проходить по адресу: г. Волгоград, пр. им. В.И. Ленина, 18, с 10:00 до 18:00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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