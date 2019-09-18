Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся

СЕГОДНЯ 09:49 2019-09-18T09:52:11+03:00

Водитель испугался и сбежал с места происшествия. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Неизвестного водителя, сбившего пешехода в Дзержинском районе Волгограда, разыскивают сотрудники полиции. 52-летняя женщина, которая и попала под колеса «Киа», а затем в больницу, рассказала правоохранителям об обстоятельствах случившегося той ночью. Она шла домой около 23:30 по переулку Степновскому. Неожиданно иномарка сбила волгоградку с ног.

-Неустановленный водитель, управляя автомашиной «Киа», двигаясь по переулку Степновскому со стороны улицы Рыбалко в сторону Ангарской, совершил наезд на 52-летнюю женщину-пешехода. Водитель с места происшествия скрылся, ведется его розыск, - прокомментировали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Очевидцы вызвали врачей, которые госпитализировали пострадавшую. Сам виновник даже не подумал, что пешеходу может понадобиться помощь.

Добавим, 17 сентября на дорогах Волгоградской области случилось четыре аварии, семь человек попали в больницы, никто не погиб.

ИСТОЧНИК KP.RU