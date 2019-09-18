2019-09-18T09:37:51+03:00
Происшествия

Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина

На месте работают сотрудники полиции
Юлия Данильченко
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В столкновении грузовиков и легковушек погиб мужчина.В столкновении грузовиков и легковушек погиб мужчина.Фото: Евгения ГУСЕВА
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ДТП произошло ранним утром 18 сентября на трассе «Волгоград - Москва» в Михайловском районе Волгоградской области. В соцсетях появилось видео с места происшествия: на автомагистрали разбросаны столкнувшиеся две легковушки, на обочине припаркован грузовик. В пресс-службе Главка подтвердили информацию об одной жертве дорожного происшествия и рассказали об обстоятельствах аварии:

- 59-летний житель Москвы, двигаясь со стороны Волгограда в сторону Москвы, управляя "Хендай Туссан", выехал на встречную полосу (объезжал стоявшую фуру) и совершил столкновение в автомобилем "Форд Фокус" под управлением 58-летнего жителя Санкт-Петербурга, который двигался со стороны Москвы.

На месте аварии погиб водитель "Форда", также 82-летняя пассажирка и 32-летний мужчина попали в больницу с различными травмами. Сотрудники полиции проводят проверку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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