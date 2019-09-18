Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста

СЕГОДНЯ 08:18 2019-09-18T08:56:30+03:00

Полиция Волгоградской области задержала вандала в те же сутки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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В ночь на 18 сентября силовики задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области. Напомним, накануне местные жители обнаружили на монументе, установленном в 2018 году в рамках проекта Российско-Еврейским конгрессом и центром «Холокост», желтый крест. Сотрудники полиции в тот же день возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Произошедший акт вандализма селяне восприняли с возмущением, ведь он являлся памятью жертвам истребления еврейского населения: 15-16 сентября 1942 года фашисты убили 68 стариков, женщин и детей.

Поисками осквернителя памятника занималась следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата Главка. После задержания мужчина пояснил, что не имел никаких мотивов, изрисовал памятник просто так. За содеянное ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU