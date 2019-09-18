2019-09-18T08:56:30+03:00
Происшествия

Под Волгоградом задержали вандала, осквернившего памятник жертвам Холокоста

Мужчина не смог пояснить мотивы своего поступка
Юлия Данильченко
Поделиться:
Полиция Волгоградской области задержала вандала в те же сутки.Полиция Волгоградской области задержала вандала в те же сутки.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

В ночь на 18 сентября силовики задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в осквернении памятника жертвам Холокоста в селе Аксай Октябрьского района Волгоградской области. Напомним, накануне местные жители обнаружили на монументе, установленном в 2018 году в рамках проекта Российско-Еврейским конгрессом и центром «Холокост», желтый крест. Сотрудники полиции в тот же день возбудили уголовное дело по статье «Вандализм».

Произошедший акт вандализма селяне восприняли с возмущением, ведь он являлся памятью жертвам истребления еврейского населения: 15-16 сентября 1942 года фашисты убили 68 стариков, женщин и детей.

Поисками осквернителя памятника занималась следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата Главка. После задержания мужчина пояснил, что не имел никаких мотивов, изрисовал памятник просто так. За содеянное ему грозит до трех лет тюрьмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Волгоградец в суде ответит за смерть узбечки и троих покалеченных мигрантов
Умники и умницы: 476 волгоградских школьников и студентов получили именные стипендии
Волжанка с битой напала на случайного прохожего
Таджик-путешественник заплатит штраф в 10 тысяч за взятку полицейскому
Волгоградцу грозит 20 лет тюрьмы за торговлю героином
В Астрахани женщина покусала полицейского за руку
Центробанк приглашает волгоградцев на День открытых дверей
Волгоградец на «Киа» сбил пешехода и скрылся
Объезжал фуру: в столкновении двух легковушек под Волгоградом погиб мужчина
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся