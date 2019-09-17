2019-09-17T19:30:54+03:00
Происшествия

Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре

20-летние парни накинулись на «поучителя» с битой и ножом
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дебоширами оказались два 20-летних парня, их уже задержали.Дебоширами оказались два 20-летних парня, их уже задержали.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Согласитесь, противно видеть, как молодые люди бросают бумажки мимо урн или просто на газон, или того хуже «гадят» во дворах. Кто-то проходит мимо этих нерях, возмущаясь в собственных мыслях, а кто-то делает замечания и пытается донести им общечеловеческие нормы, достучаться до их совести. Вот так и 44-летний житель Центрального района Волгограда не смог промолчать, когда увидел молодых гостей своего соседа, бросающих мусор прямо из окна на клумбу. Но парни проигнорировали замечание мужчины. Он повторил просьбу в более грубой форме, с этого момента и завязался конфликт, который закончился в полиции.

Молодые парни в ответ на замечание не только не прекратили мусорить, но еще и затеяли драку. Один из них достал биту и набросился за мужчину, второй - с ножом напал на 34-летнего родственника потерпевшего.

- Потерпевшие написали заявление в полицию о нападении. Сотрудники ППС оперативно нашли и задержали дебоширов. Ими оказались два 20-летних жителей Ворошиловского района. Они сознались в содеянном. На одного завели уголовное дело по статье «Побои», на второго - «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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