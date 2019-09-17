2019-09-17T18:56:34+03:00
Происшествия

«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках

Пенсионерам рассылают лживые письма от имени ПФ
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Так выглядит сайт мошенников! Не верьте этим сообщениям, не отправляйте никакие данные! Фото в сайта ПФР по региону.Так выглядит сайт мошенников! Не верьте этим сообщениям, не отправляйте никакие данные! Фото в сайта ПФР по региону.
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По Волгоградской области покатилась очередная волна интернет-мошенничества. На этот раз аферисты «разводят» пожилых людей, действуя от имени Пенсионного фонда. Число пострадавших уже исчисляется десятками. В ПФ по Волгоградской области предупреждают: никакие компенсационные выплаты волгоградцам не производят!

Мошенники присылают жертве на электронную почту письмо от имени Пенсионного фонда. В письме человеку предлагают пройти на сайт, где рассказывается о «положенных человеку компенсационных выплатах», якобы по распоряжению Правительства (хотя на деле такого документа не существует!). По указанной ссылке попадает на сайт «Объединенного компенсационного фонда» (опубликованная лицензия - фальшивая, зарегистрирована в Московской области по адресу, которого не существует в природе). Там человеку предлагают оформить заявку на выплату, причем сумму указывают внушительную. Мол, переведем эти деньги вам на карту, если заплатите пошлину в размере 220 рублей. Вот только при оплате с вас потребуют подробные данные о банковских счетах и картах. Запомните: никому и никогда не сообщайте эту информацию! Именно после этого со счетов жертв списываются все сбережения.

- Отделение ПФР по Волгоградской области официально заявляет, что к указанному сайту не имеет никакого отношения, а информация про так называемые «компенсационные выплаты» - ложная. Обо всех причитающихся выплатах следует узнавать в клиентских службах Пенсионного фонда или в личном кабинете на сайте ПФР. Также обращаем Ваше внимание, что все услуги ПФР бесплатны и не требуют оплаты никаких госпошлин. Пожалуйста, будьте бдительны и остерегайтесь мошенников! - предупреждают в организации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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