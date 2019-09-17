2019-09-17T17:43:38+03:00
Общество

Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам

Велопутешествие запланировано на 29 сентября
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Маршрут рассчитан на семейное участие и осилить его может даже ребенок. Фото волгоградской епархии.Маршрут рассчитан на семейное участие и осилить его может даже ребенок. Фото волгоградской епархии.
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В последние годы велодвижение набирает в Волгограде все бОльшую популярность. Проводятся велозабеги, веломарафоны, велопрогулки. Молодежь волгоградской епархии тоже не остается в стороне и уже традиционно устраивает осенью велопутешествие по городским храмам. В этом году такая экскурсия на двухколесном транспорте пройдет в Волгограде 29 сентября.

- Маршрут рассчитан на семейное участие и осилить его может даже ребенок, - уверяют в епархиальном отделе по делам молодежи Волгоградской епархии, который и выступает организатором мероприятия.

Собирается группа в 11.30 у храма святителя Иосифа Астраханского (Дмитровское кладбище). Начало велоэкскурсии - в 12.00.

Первым делом от точки сбора участники отправятся к могиле местночтимой Марфы Царицынской. Далее на маршруте: храм святого Георгия Победоносца (Сурб Геворг, армянский храм), Свято-Духов монастырь история и святыни храма Святой Троицы, зоосад), храм преподобного Сергия Радонежского, храм Всех русских святых (на 7-й Гвардейской), храм-часовня в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница».

Финальной точкой велопутешествия станет Центральный парк культуры и отдыха. Здесь участников ждет еще один сюрприз - пикник под гитару и отдых.

Телефон для справок: 8 917 832 48 28 (Мария Карчагина).

ИСТОЧНИК KP.RU

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