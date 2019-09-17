2019-09-17T17:09:15+03:00
Политика

Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок

В ходе учений были задействованы гаубицы, танки и артиллерия
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с сайта Минобороны РФ.Фото с сайта Минобороны РФ.
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Под Волгоградом террористы захватили населенный пункт и взяли заложников. А мотострелки их освобождали. К счастью, понарошку. Это на полигоне Прудбой в Волгоградской области проходили двухсторонние батальонные тактические учения.

- Первым делом военнослужащие при помощи 120-мм самоходных артиллерийских орудий «Хоста» и 152-мм самоходных гаубиц «Мста-С» провели артиллерийскую подготовку наступления, уничтожив огневые средства условного противника, - рассказывают «КП-Волгоград» в пресс-службе Южного военного округа. - Затем мотострелки блокировали захваченный поселок, совершили обстрел вооружением боевых машин пехоты БМП-3 и танков Т-90А, после чего штурмовые подразделения провели зачистку населенного пункта и освободили заложников.

Отработали четко и безупречно. Действия всех подразделений координировались и контролировались с помощью беспилотных летательных аппаратов. Квадрокоптеры собирали информацию и в режиме реального времени передавали ее на командный пункт.

- В учениях, которые продлятся до конца этой недели, принимают участие около 2 тысяч военнослужащих, задействовано более 300 единиц военной техники и авиации, в том числе фронтовые бомбардировщики Су-24М, транспортно-штурмовые вертолеты Ми-8 АМТШ, танки Т-90А, боевые машины пехоты БМП-3, зенитные ракетные комплексы «ТОР», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С», «Хоста», а также комплексы с беспилотными летательными аппаратами, - отмечают в Минобороны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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