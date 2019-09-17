2019-09-17T17:06:56+03:00
Экономика

ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций

В инспекции заверяют - на доле «реального бизнеса» это не сказывается
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгоградской области работает 85 тысяч юридических лиц.В Волгоградской области работает 85 тысяч юридических лиц.Фото: Александр КУЛИКОВ
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Налоговая инспекция продолжает работать над достоверностью Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сотрудники методично выявляют компании, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчетными счетами в течение года. Обращают внимание и на недостоверность сведений о руководителе, учредителях и адресе. Такие организации из реестра исключают в административном порядке. За восемь месяцев 2019 года ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 юридических лиц. Всего же с 2016 года набралось почти 19 тысяч исключенных.

- Как результат - многократное сокращение доли компаний с признаками фиктивности за последние пять лет с 24% до 1,59%, при том, что в целом по России доля таких компаний составляет 3,36%, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении ФНС.

Чистят ЕГРЮЛ, чтобы уберечь налогоплательщиков от опасного партнерства, не оплаты предоставленных услуг, доначисления налогов и прочих возможных проблем с рисковыми контрагентами. При этом в налоговой уверяют - на доле «реального бизнеса» это не сказывается. За три с половиной года число юридических лиц в регионе выросло на тысячу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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