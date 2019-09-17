ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
Налоговая инспекция продолжает работать над достоверностью Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Сотрудники методично выявляют компании, которые не ведут реальную деятельность, не представляют отчетность и не пользуются своими расчетными счетами в течение года. Обращают внимание и на недостоверность сведений о руководителе, учредителях и адресе. Такие организации из реестра исключают в административном порядке. За восемь месяцев 2019 года ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 юридических лиц. Всего же с 2016 года набралось почти 19 тысяч исключенных.
- Как результат - многократное сокращение доли компаний с признаками фиктивности за последние пять лет с 24% до 1,59%, при том, что в целом по России доля таких компаний составляет 3,36%, - рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении ФНС.
Чистят ЕГРЮЛ, чтобы уберечь налогоплательщиков от опасного партнерства, не оплаты предоставленных услуг, доначисления налогов и прочих возможных проблем с рисковыми контрагентами. При этом в налоговой уверяют - на доле «реального бизнеса» это не сказывается. За три с половиной года число юридических лиц в регионе выросло на тысячу.
ИСТОЧНИК KP.RU