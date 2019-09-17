29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы

СЕГОДНЯ 16:56 2019-09-17T16:56:37+03:00

Повторные выборы пройдут там, где претенденты набрали одинаковое количество голосов и не определился победитель. Фото: Андрей МИРЕЙКО

Изменить размер текста: A A

Выборы, которые прошли в Волгоградской области 8 сентября, были признаны состоявшимися и легитимными. Однако, на семь депутатских мандатов, так и не определились победители. А все из-за того, что претенденты набрали одинаковое количество голосов. По этим округам и пройдут 29 сентября повторные выборы. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в облизбиркоме.

Так, не нашли своих «владельцев» депутатские кресла в Октябрьском районе – на выборах депутатов в Ильменском сельском поселении, в Светлоярском районе – на выборах депутатов в Приволжском сельском поселении, в Дубовском районе – на выборах депутатов Давыдовского сельского поселения, в Чернышковском районе – на выборах депутатов Совета депутатов Большетерновского сельского поселения, в Иловлинском районе – на выборах депутатов Думы Иловлинского городского поселения и на выборах Совета депутатов Большеивановского сельского поселения (2 мандата).

На остальных участках выборы прошли успешно. 8 сентября в Волгоградской области были избраны 210 глав сельских поселений (из них «Единую Россию» представляют 163 избранных главы, КПРФ – 3, Справедливую Россию – 3, ЛДПР – 2). В 39 поселениях главами стали самовыдвиженцы.

На выборах депутатов в представительные органы муниципальных образований замещено 2 839 мандатов из 2 846. «Единая Россия» получила 2 249 мандатов, КПРФ – 123, Справедливая Россия – 83, ЛДПР – 62. Самовыдвиженцы получили 322 мандата.

ИСТОЧНИК KP.RU