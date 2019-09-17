Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ

СЕГОДНЯ 16:18 2019-09-17T16:18:38+03:00

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Астраханская область недавно прогремела на всю страну чередой уголовных дел, которые завели на чиновников разных уровней, наживавшихся на переселении людей из аварийного жилья. Было заведено 17 уголовных дел. Пять из них сегодня передали в суд. Следователи СУ СК по региону собрали все факты и улики, доказывающие вину втянутых в аферы людей. На скамью подсудимых отправятся два бывших заместителея главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства, директор и бывший заместитель директора МКУ «Дирекция по реализации целевых программ», а также индивидуальный предприниматель, который «строил» новое жилье для переселенцев. В зависимости от роли каждого из них, они проходят по статьям: «мошенничество» или «превышение должностных полномочий».

- Как установило следствие, власти заключали муниципальные контракты с предпринимателем, по которым покупали у него квартиры для переселенцев в Камызякском районе. При этом чиновники достоверно знали, что в построенных бизнесменов квартирах имеется масса дефектов и недостатков, с которыми принимать жилье просто нельзя, так как оно не соответствует ни проекту, ни нормам и правилам. Тем не менее, акты приемки подписывались, и деньги за такое жилье бизнесмену перечисляли, - констатируют в СУ СК по Астраханской области.

Расследование этих уголовных дел находится на особом контроле главы следственного комитета региона Ибрагима Могушкова, так что виновные точно получат по «заслугам».

ИСТОЧНИК KP.RU