2019-09-17T16:18:38+03:00
Происшествия

Четыре астраханских чиновника и бизнесмен пойдут под суд за аферы в ЖКХ

Эти власти имущие зарабатывали на переселении людей из аварийного жилья
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Сотни астраханцев так и не дождались нового жилья по вине чиновников. Фото правительства Астраханской области.Сотни астраханцев так и не дождались нового жилья по вине чиновников. Фото правительства Астраханской области.
Изменить размер текста:

Астраханская область недавно прогремела на всю страну чередой уголовных дел, которые завели на чиновников разных уровней, наживавшихся на переселении людей из аварийного жилья. Было заведено 17 уголовных дел. Пять из них сегодня передали в суд. Следователи СУ СК по региону собрали все факты и улики, доказывающие вину втянутых в аферы людей. На скамью подсудимых отправятся два бывших заместителея главы администрации МО «Камызякский район» по вопросам ЖКХ и строительства, директор и бывший заместитель директора МКУ «Дирекция по реализации целевых программ», а также индивидуальный предприниматель, который «строил» новое жилье для переселенцев. В зависимости от роли каждого из них, они проходят по статьям: «мошенничество» или «превышение должностных полномочий».

- Как установило следствие, власти заключали муниципальные контракты с предпринимателем, по которым покупали у него квартиры для переселенцев в Камызякском районе. При этом чиновники достоверно знали, что в построенных бизнесменов квартирах имеется масса дефектов и недостатков, с которыми принимать жилье просто нельзя, так как оно не соответствует ни проекту, ни нормам и правилам. Тем не менее, акты приемки подписывались, и деньги за такое жилье бизнесмену перечисляли, - констатируют в СУ СК по Астраханской области.

Расследование этих уголовных дел находится на особом контроле главы следственного комитета региона Ибрагима Могушкова, так что виновные точно получат по «заслугам».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Два волгоградца избили соседей за замечание о брошенном мусоре
«Никаких компенсационных выплат!»: Пенсионный фонд предупреждает волгоградцев о мошенниках
Волгоградцев приглашают на велопрогулку по храмам
Под Волгоградом мотострелки освободили захваченный террористами поселок
ЕГРЮЛ Волгоградской области «похудел» на 3700 организаций
29 сентября в Волгоградской области пройдут повторные выборы
Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся
За убийство и изнасилование москвички и студентки из Елани дали 25 лет
Содрали, но сохранили: мозаичное панно из больницы Фишера отдали Волжскому
В южной части Волгограда построят школу на тысячу мест
Штормовой ветер и дождь: МЧС предупреждает о непогоде
В Волгограде криминального авторитета Брудного отправили в колонию на 10 лет
Волгоградские чиновники сэкономили 1,8 миллиарда рублей на закупках
Пять волгоградцев украли километры труб на 11 миллионов рублей
В Волгоградской области начальник на рыбалке убил колуном своего подчиненного
На онлайн картах появилась объездная дорога вокруг Волгограда
Кремль, красная дорожка и почетный караул: в Астрахани прошла инаугурация губернатора
Ремонт 51-й Гвардейской в Волгограде завершится на днях
1,5 тысячи волгоградских родителей получили документы на малышей прямо в роддомах
В Астрахани пьяный инспектор ДПС выехал на встречку и протаранил две машины
Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом
Астраханца придавило ковшом экскаватора
«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице
Арбитражный суд Волгограда принял сторону коммерсанта в споре с мэрией
В Астрахани нашли застреленным аудитора Контрольно-счетной палаты
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка
Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»