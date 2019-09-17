Ищут вторые сутки: астраханец ушел на рыбалку и не вернулся
К сожалению, случаи, когда мужчина уходит на рыбалку и не возвращается - не редкость. Вот только для одних рыбалка - это предлог «исчезнуть» из прошлой жизни, а другие действительно пропадают без следа. Так, на днях в полицию Володарского района Астраханской области обратились родственники жителя села Зеленга, они сообщили о пропаже пожилого мужчины. По их словам, в обеденное время 16 сентября 70-летний пенсионер отправился на реку Бушма на рыбалку и оттуда не вернулся.
Полиция обыскала прибрежную зону, но поиски результатов не принесли. Сегодня к розыску пропавшего подключили водолазов.
- На реку Бушма выехала водолазно-поисковая группа. Спасатели обнаружили лодку, которая принадлежала пропавшему мужчине, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГКУ «Волгоспас».
Самого «потеряшку» пока так и не нашли. Выясняются подробности происшедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU