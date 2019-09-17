За убийство и изнасилование москвички и студентки из Елани дали 25 лет

СЕГОДНЯ 15:57 2019-09-17T18:31:11+03:00

Убийца признался свою вину, но это не смягчило наказания. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Суд вынес приговор 41-летнему жителю Москвы. Мужчина признан виновным в изнасиловании и убийстве 16-летней жительницы Елани и 19-летней жительницы Москвы. Судья дал максимальный срок – 25 лет лишения свободы.

Девушку искали сотни полицейских и волонтеров.

Студентку мужчина заметил, когда проезжал по Елани. Он попросил 16-летнюю студентку местного колледжа показать ему дорогу, мол, он не местный и боится заблудиться. Но это было только предлогом. Он против воли девушки вывез ее в Воронежскую область, где сначала избил, порезал ножом, изнасиловал, а затем задушил. Тело он спрятал возле лесополосы около дороги. Студентку искали всем миром: полицейские, волонтеры, родные. Все надеялись до последнего, что она жива.

Убийцу задержали в Москве. Фото: СУ СК по Волгоградской области

4 октября 2018-го сотрудники угрозыска ГУ МВД по Волгоградской области вместе с коллегами из центрального аппарата задержали подозреваемого в Москве. Тогда же они заподозрили его и в причастности еще к одному случаю в Московской области – почерк совпадал. В августе 2018 он подвозил москвичку до города Подольска, но до места 19-летняя девушка таки не добралась. По словам убийцы, между водителем и пассажиркой вышел спор из оплаты проезда. Он задушил попутчицу и спрятал тела возле Домодедовского шоссе.

Кстати, до этого отморозок уже был судим за сексуальное насилие над ребенком. Тогда ему дали 9 лет, которые он и отсидел.

- Сейчас ему предстоит провести в колонии строгого режима 25 лет. Первые три года строка он будет находится в тюрьме, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Волгоградской области.

Первый допрос подозреваемого в убийстве студентки из Елани.Видео СК России

ИСТОЧНИК KP.RU