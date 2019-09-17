Содрали, но сохранили: мозаичное панно из больницы Фишера отдали Волжскому

СЕГОДНЯ 15:11 2019-09-17T15:16:17+03:00

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При входе в больницу Фишера в Волжском Волгоградской области на стене в холле гостей встречало красивое мозаичное панно под названием «Люди в белых халатах». Это панно создал наш художник Геннадий Черноскутов еще в 60-х годах прошлого века. И с тех пор оно было бессменным украшением этого медучреждения. Но пару месяцев назад в приемном отделении больницы начался масштабный капремонт. Напомним, медучреждение перевоплощают в региональный сосудистый центр. Приемные покои по такому случаю будут расширять за счет служебного входа, где как раз и красовалось это панно. Когда рабочие стали демонтировать мозаику, разгорелись нешуточные страсти: общественники обрушились с критикой на власти - мол, уничтожают достояние народа. Но, как пояснили «КП-Волгоград» в администрации региона, никто панно не собирается уничтожать.

- Дело в том, что по современным требованиям поверхность стен, полов и потолков помещений внутри больницы должна быть гладкой, без дефектов, легкодоступной для влажной уборки и устойчивой к обработке моющими и дезинфицирующими средствами. Мозаичное панно не соответствует требованием этих норм. Но! Руководство больницы договорилось с подрядчиками, чтоб те аккуратно демонтировали панно так, чтобы его можно было возобновить в другом месте, - говорят власти региона.

Всю плитку аккуратно демонтировали, расфасовали по секторам и передали на хранение администрации Волжского. Фото администрации ВО.

На сегодняшний день все мозаичное покрытие поделено на сектора, каждый сектор сфотографирован, проводится демонтаж. Ориентировочная дата завершения демонтажа конец сентября. После завершения демонтажа учреждение готово передать фотосхему и мозаичный материал для переноса панно в новое место, - успокаивают активистов в обладминистрации.

Вопросы сохранности панно, его хранения и перевозки взял на себя администрация Волжского.

За счет демонтажа служебного входа увеличат приемное отделение. Фото администрации ВО.

Напомним, в приемном отделении больницы Фишера, где идет капремонт, планируют открыть противошоковую операционную, рентгенографическую операционную, палаты реанимации и интенсивной терапии приемного отделения стационара, рентгенкабинет, кабинеты эндоскопии, ЭКГ, УЗИ, КТ, МРТ. Таким образом, в этом сосудистом центре смогут быстро и качественно оказывать медицинскую помощь при инсультах и инфарктах, а в комплексе с переоборудованным нейрохирургическим отделением - проводить операции пациентам при геморрагических инсультах и аневризмах сосудов головного мозга. Это медучреждение в далльнейшем сможет обслуживать не только жителей Волжского, но и всего Заволжья.

ИСТОЧНИК KP.RU