2019-09-17T15:05:02+03:00
Общество

В южной части Волгограда построят школу на тысячу мест

Деньги на строительство выделит федеральный бюджет
Юлия Данильченко
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В ближайшее время на улице 2-й Штурманской в Красноармейском районе Волгограда начнется строительство новой школы на тысячу ребят. Так решили на конкурсном отборе Минпросвещения РФ. Субсидии поступят из казны государства. Проект нового здания уже имеется: в школе будет 40 классов, несколько спортивных залов (в том числе и лечебный), актовый зал на 336 мест, лаборатории и мастерские, пищеблок, библиотека и многое другое.

- Напомним, с 2014 года Волгоградская область системно решает поставленную Президентом РФ задачу по созданию современных условий для обучения и воспитания детей. За пять лет реализованы 48 проектов строительства и реконструкции дошкольных учреждений, начали работу две школы-тысячника в Волгограде и Камышине, возведена школа на 350 мест в Палласовском районе, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе областной администрации.

Всего до 2024 года в Волгоградской области появятся 25 детсадов почти на четыре тысячи мест, новые школы в Волжском, Михайловке, Городище и Волгограде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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