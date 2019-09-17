Штормовой ветер и дождь: МЧС предупреждает о непогоде

СЕГОДНЯ 14:49 2019-09-17T14:53:52+03:00

Волгоградцев просят не выходить на реку и не гулять под рекламными щитами

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Первая половина сентября выдалась по настоящему «золотой»: температура от 20 до 26, солнышко. Но уже с завтрашнего дня волгоградцам стоит срочно менять гардероб и добавить в него сапоги. Синоптики обещают понижение температуры до 20 градусов, дождь и штормовой ветер. Ночью его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, ну а днем – до 18-23 метров в секунду. Так что не забудьте дождевики – зонтики лучше оставить дома, чтобы не сломать или не «улететь».

Автомобилистам рекомендуют ставить машины вдали от деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций. А прохожих просят держаться подальше от строек, растяжек и подальше от старых парков. Если вы увидели обрыв проводов, то сообщите об этом на горячую линию энергетиков 8-800-100-70-60.

Также владельцам маломерных судов запретят выходить на воду в шторм.

ИСТОЧНИК KP.RU