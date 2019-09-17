2019-09-17T14:53:52+03:00
Происшествия

Штормовой ветер и дождь: МЧС предупреждает о непогоде

Волгоградцев просят не выходить на реку и не гулять под рекламными щитами
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Зонтики лучше оставить дома.Зонтики лучше оставить дома.Фото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Первая половина сентября выдалась по настоящему «золотой»: температура от 20 до 26, солнышко. Но уже с завтрашнего дня волгоградцам стоит срочно менять гардероб и добавить в него сапоги. Синоптики обещают понижение температуры до 20 градусов, дождь и штормовой ветер. Ночью его порывы будут достигать 13-18 метров в секунду, ну а днем – до 18-23 метров в секунду. Так что не забудьте дождевики – зонтики лучше оставить дома, чтобы не сломать или не «улететь».

Автомобилистам рекомендуют ставить машины вдали от деревьев, рекламных щитов и других шатких конструкций. А прохожих просят держаться подальше от строек, растяжек и подальше от старых парков. Если вы увидели обрыв проводов, то сообщите об этом на горячую линию энергетиков 8-800-100-70-60.

Также владельцам маломерных судов запретят выходить на воду в шторм.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Содрали, но сохранили: мозаичное панно из больницы Фишера отдали Волжскому
В южной части Волгограда построят школу на тысячу мест
В Волгограде криминального авторитета Брудного отправили в колонию на 10 лет
Волгоградские чиновники сэкономили 1,8 миллиарда рублей на закупках
Пять волгоградцев украли километры труб на 11 миллионов рублей
В Волгоградской области начальник на рыбалке убил колуном своего подчиненного
На онлайн картах появилась объездная дорога вокруг Волгограда
Кремль, красная дорожка и почетный караул: в Астрахани прошла инаугурация губернатора
Ремонт 51-й Гвардейской в Волгограде завершится на днях
1,5 тысячи волгоградских родителей получили документы на малышей прямо в роддомах
В Астрахани пьяный инспектор ДПС выехал на встречку и протаранил две машины
Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом
Астраханца придавило ковшом экскаватора
«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице
Арбитражный суд Волгограда принял сторону коммерсанта в споре с мэрией
В Астрахани нашли застреленным аудитора Контрольно-счетной палаты
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка
Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»