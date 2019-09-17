2019-09-17T14:20:23+03:00
Общество

Волгоградские чиновники сэкономили 1,8 миллиарда рублей на закупках

Эти деньги пошли на дороги и социальные программы
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньгам уже нашли применение.Деньгам уже нашли применение.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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Система тендеров работает на территории РФ уже давно. Она призвана сделать бюджетные покупки прозрачными и конкурентными. А еще госзакупки позволяют экономить казну. Это еще раз доказали волгоградские чиновники. За январь-август этого года они смогли сберечь один миллиард 784 миллиона рублей. Всего же состоялось 7693 муниципальных закупки на 34 миллиарда рублей.

Повысилось качество проводимых закупок, создаются эффективные условия для развития конкуренции, торги стали прозрачней.

Кстати, сэкономленным деньгам уже нашли применение: их потратят на дороги, на социальные программы, инфраструктурные проекты. Например, только этой осенью дорожники выйдут на несколько десятков улиц и сделают 52 километров дорог дополнительно.

Как сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области, с 2014 года бюджет смог сэкономить таким образом порядка 10 миллиардов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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