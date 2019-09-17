Пять волгоградцев украли километры труб на 11 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:45 2019-09-17T13:45:24+03:00

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В фильмах воришки крадут золото, драгоценности, деньги… А вот банду волгоградцев поймали на краже… канализации. Нет, конечно, преступники воровали не продукты жизнедеятельности, а трубы. Дело в том, что после запуска нового канализационного коллектора на острове Голодный, старая «ветка» осталась без присмотра. Этим и воспользовались воры. Мужчины «сколлотили» бригаду из пяти человек - 4 жителя Волгограда и один - из Городищенского района и стали выкапывать резать и продавать трубы на металлолом. Кстати, периодически они даже нанимали спецтехнику и рабочих в помощь, правда, в подробности своего мошенничества не посвящали. Во время очередной «сделки» на пункте приема металлолома их и задержали сотрудники УЭБиПК вместе с коллегами из регионального УФСБ.

- Следствием установлено, что с июля по октябрь 2018 года пятеро мужчин в возрасте от 21 до 53 лет, украли на острове Голодный свыше 2,4 километров металлических труб диаметром 1,2 метра, - констатируют теперь в ГУ МВД по региону. - Ущерб, причиненный организации водоснабжения, составил около 11 миллионов рублей. Вырученные от продажи металлолома деньги волгоградцы делили между собой.

На воров завели уголовное дело по статье «Покушение на совершение кражи в особо крупном размере». Двое из пятерых признались в хищении, остальные свою вину отрицают. Но следователи Главка собрали все улики, доказывающие их вину, и дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

- Обвиняемым грозит до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU