В Волгоградской области начальник на рыбалке убил колуном своего подчиненного

СЕГОДНЯ 12:45 2019-09-17T12:59:47+03:00

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58-летний волгоградец и его друг общались уже много лет. Дружили и семьями и работали в одном месте. Правда, один начальником, другой подчиненным. В очередной раз они собрались на рыбалку в село Каршевитое. Но вернулся с нее только один.

Клев был неплохой, друзья сначала пустились в воспоминания, а потом заговорили про работу. Между ними завязался спор, который перерос в крупную ссору. И начальник, уже изрядно разгоряченный алкоголем, взял металлический колун и ударил его товарища по голове, а затем добил ножом в грудь. От полученных ран мужчина погиб на месте. Сначала убийца попытался позвать на помощь в ближайшем селе, затем передумал. Он позвонил в полицию и сообщил, что нашел друга мертвым.

Мужчина категорически отрицает свою вину: мол, пришел, а он друг уже труп. Но следователи нашли неопровержимые доказательства его причастности к убийству: это и результаты экспертиз и показания свидетелей.

Уголовное дело передают в суд – ему предстоит ответить за убийство. Мужчину оставили под стражей в СИЗО, - сообщили «КП-Волгоград» в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU