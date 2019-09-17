На онлайн картах появилась объездная дорога вокруг Волгограда

СЕГОДНЯ 12:38 2019-09-17T12:39:00+03:00

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В августе 2019-го, после долгих лет обещаний, в Волгограде наконец-то начали строить объездную дорогу вокруг города. Пригнали в Светлоярский район технику, специалистов, и под бурные овации торжественно запустили стройку. Конечно, пока в реальности нет ни то что магистрали, а даже направления, зато на одном популярном картографическом сервисе уже проложили обход Волгограда (скрин прилагается).

В реальности дороги еще нет, а на картах она уже засветилась.

В жизни же на месте будущей трассы только снимают растительный слой и работают геодезисты. Первый участок объездной дороги - от трассы - Р-22 «Каспий» и подъезда к Элисте от Р-22 до дороги «Волгоград-Котельниково-Сальск» и далее к улице 40 лет ВЛКСМ в Красноармейском районе Волгограда - появится только к 2024 году. Протяженность этого участка 12,144 километра.

За пять лет обещают построить не просто дорогу, а еще и три транспортные развязки: одна обеспечит связь трассы Р-22 «Каспий» и городской улицы 40 лет ВЛКСМ, вторая - выход на автодорогу подъезд к Элисте, а третья - на региональную автодорогу Волгоград-Котельниково-Сальск

- В составе последней запроектировано строительство нового моста через Волго-Донской судоходный канал протяженностью 1,328 километра, - добавляют в администрации региона.

С появлением нового моста можно будет закрыть на реконструкцию старый путепровод через ВДСК в Красноармейском районе Волгограда.

- На юге Волгограда появится не только новая дорога, но и сопутствующая инфраструктура, дорожно-сервисные предприятия – это огромный толчок для развития экономики города и области, - добавляют власти.

Все строительство обхода Волгограда, напомним, разбито не три этапа. Проектирование II и III этапов, которое должно завершиться в 2020 году. Ориентировочная стоимость объездной - более 19 миллиардов рублей.

СПРАВКА «КП»

Общая протяженность дороги в обход Волгограда - 71,4 км

Длина первого этапа - 12,144 км

Расчетная скорость движения -120 км/ч

Ширина полосы движения - 3,75 м

Полос движения - 4

Ширина разделительной полосы - 5,0 м

Ширина земляного полотна - 27,5 м

Ширина обочины - 3,75 м

Транспортных развязок - 3

Мост - 1

Путепроводов - 3

Скотопрогонов - 1

Площадок отдыха - 2

Линии освещения - 26,5 км

Шумозащитные экраны - 1287 м

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Стоимость первого этапа «дороги мечты» - около 19 миллиардов рублей. Деньги выделили из федерального бюджета (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU