Кремль, красная дорожка и почетный караул: в Астрахани прошла инаугурация губернатора

СЕГОДНЯ 12:07 2019-09-17T12:31:39+03:00

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Наверное, это одна из самых красочных инаугураций губернаторов в стране. Красная ковровая дорожка, почетный караул в парадной форме, фанфары и все это на фоне солнечного астраханского кремля. 17 сентября здесь принял присягу и вступил в должность губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин. На торжественное мероприятие приехали депутаты Госдумы, областного парламента, представители прикаспийских государств и другие высокопоставленные чиновники.

- Клянусь уважать и обеспечивать права и свободы человека и гражданина, с честью выполнять высокие обязанности губернатора Астраханской области, служить процветанию Астраханской области и благополучию ее населения, - принял присягу губернатор.

7plustv Игорь Бабушкин пришел на инаугурацию пешком

Мероприятие прошло в торжественной обстановке.

Документ с его подписью передали на хранение в Астраханскую областную Думу.

Напомним, Игорь Бабушкин приехал в Астрахань с должности заместителя полпреда президента в СКВО в июне этого года. Его назначили и.о. губернатора вместо Сергея Морозова. За три месяца варяг сумел добиться доверия местных жителей: ездил по селам, общался с народом, добился федерального финансирования по многим программам. Как итог – 75 процентов голосов тех, кто пришел на избирательные участки.

ИСТОЧНИК KP.RU