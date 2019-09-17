2019-09-17T14:32:51+03:00
Общество

Ремонт 51-й Гвардейской в Волгограде завершится на днях

Рабочие укладывают последние пару тысяч квадратных метров асфальта
Юлия Данильченко
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Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
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Волгоградские автомобилисты дождались: на днях закончится ремонт улицы 51-й Гвардейской дивизии в Дзержинском районе города-героя. Рабочим осталось уложить последние две тысячи квадратных метров асфальта. Всего дорожники обновили практически с нуля более 3,6 километров дороги от улицы Краснополянской до Космонавтов. Параллельно привели в порядок 80 колодцев.

Основная сложность состояла в том, что этот отрезок магистрали давно не видел капремонта и, как следствие, дорога в некоторых местах разрушилась до грунтового основания.

- После фрезерования дороги по всей ширине здесь уложено два слоя асфальтобетона – выравнивающий, имеющий небольшой уклон в сторону обочин для улучшения водоотведения, и финишный, в состав которого входят минеральные добавки, повышающие прочность покрытия, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе мэрии.

Вместе с дорогой подрядчик восстановит и прилегающую территорию: парковочные карманы, все примыкания и проезды. Кстати, в Дзержинском за текущий год привели в порядок 50 тысяч квадратных метров дорожного покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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