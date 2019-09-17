2019-09-17T11:00:30+03:00
Здоровье

1,5 тысячи волгоградских родителей получили документы на малышей прямо в роддомах

Окна МФЦ дают возможность до выписки оформить свидетельство, СНИЛС и полис
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Если раньше волгоградским родителям после рождения малышей приходилось стоять в очередях за документами, то теперь в некоторых роддомах никуда ходить не надо: окна МФЦ открылись внутри медучреждений Волгоградской области. Сюда входят родильный дом № 4 города Волгограда, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2, роддом Городской клинической больницы Волжского и родильный дом Центральной городской больницы Камышина.

С начала 2019 года почти полторы тысячи мамочек в день выписки уезжали домой уже с полученным СНИЛС, свидетельством о рождении и медицинским полисом. Можно и льготы оформить, например, многодетным встать на очередь для получения земельного участка.

- «Мои Документы идут в роддом» — уникальный проект ГКУ ВО «МФЦ» Волгоградской области, реализуемый с 2016 года и позволяющий оказать значимую поддержку родителям при оформлении необходимых документов для новорожденных, - отметили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Содрали, но сохранили: мозаичное панно из больницы Фишера отдали Волжскому
В южной части Волгограда построят школу на тысячу мест
Штормовой ветер и дождь: МЧС предупреждает о непогоде
В Волгограде криминального авторитета Брудного отправили в колонию на 10 лет
Волгоградские чиновники сэкономили 1,8 миллиарда рублей на закупках
Пять волгоградцев украли километры труб на 11 миллионов рублей
В Волгоградской области начальник на рыбалке убил колуном своего подчиненного
На онлайн картах появилась объездная дорога вокруг Волгограда
Кремль, красная дорожка и почетный караул: в Астрахани прошла инаугурация губернатора
Ремонт 51-й Гвардейской в Волгограде завершится на днях
В Астрахани пьяный инспектор ДПС выехал на встречку и протаранил две машины
Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом
Астраханца придавило ковшом экскаватора
«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице
Арбитражный суд Волгограда принял сторону коммерсанта в споре с мэрией
В Астрахани нашли застреленным аудитора Контрольно-счетной палаты
Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка
Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»