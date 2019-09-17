1,5 тысячи волгоградских родителей получили документы на малышей прямо в роддомах

СЕГОДНЯ 11:00 2019-09-17T11:00:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Если раньше волгоградским родителям после рождения малышей приходилось стоять в очередях за документами, то теперь в некоторых роддомах никуда ходить не надо: окна МФЦ открылись внутри медучреждений Волгоградской области. Сюда входят родильный дом № 4 города Волгограда, Волгоградский областной клинический перинатальный центр № 2, роддом Городской клинической больницы Волжского и родильный дом Центральной городской больницы Камышина.

С начала 2019 года почти полторы тысячи мамочек в день выписки уезжали домой уже с полученным СНИЛС, свидетельством о рождении и медицинским полисом. Можно и льготы оформить, например, многодетным встать на очередь для получения земельного участка.

- «Мои Документы идут в роддом» — уникальный проект ГКУ ВО «МФЦ» Волгоградской области, реализуемый с 2016 года и позволяющий оказать значимую поддержку родителям при оформлении необходимых документов для новорожденных, - отметили в пресс-службе областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU