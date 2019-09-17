В Астрахани пьяный инспектор ДПС выехал на встречку и протаранил две машины

СЕГОДНЯ 10:19 2019-09-17T10:19:19+03:00

Он попросил коллегу составить протокол на друга, чтобы его не уволили

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Авария произошла еще в марте этого года. Мужчина вылетел на встречную полосу на мосту через реку Царев в Советском районе Астрахани и протаранил две машины. Сотрудники ДПС составили протоколы. Все пострадавшие получили выплаты. Но как оказалось, обстоятельства ДТП были немного другими.

Следователи выяснили, что за рулем в тот вечер был пьяным сотрудник дорожно-патрульной службы. После аварии он попросил коллегу не составлять на него протокола, а оформить бумаги на его приятеля. Ведь если бы в полиции узнали, что он сел за руль пьяным, он лишился бы работы.

Места бывший инспектор ДПС все-таки лишился. Так же в отношении него и его друга возбудили уголовное дело по статье: подстрекательство к превышению должностных полномочий, пособничество в превышении должностных полномочий. Кстати, накажут и инспектора ДПС, который согласился внести неверные сведения в протокол.

- Пьяного лихача суд решил арестовать. Он сейчас в СИЗО, - сообщили «КП-Волгоград» в Су СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU