Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом
Днем 16 сентября памятный знак жертвам Холокоста, установленный в парке в селе Аксай Октябрьского района, нашли оскверненным. Неизвестные нарисовали на монументе желтый крест и скрылись. Акт вандализма глубоко возмутил местных жителей, ведь именно в этих числах 1942 года здесь погибли 68 женщин, детей и стариков. Они обратились в полицию.
- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Для раскрытия и расследования преступления создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата Главка. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей, задержание и привлечение к ответственности виновных лиц, рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.
Была ли это детская шалость или целенаправленное уничтожение памяти жертвам – неважно. Виновным после поимки придется ответить по закону.
Напомним, символ был установлен в рамках проекта «Вернуть достоинство» в 2018 году областной и муниципальной администрацией.
ИСТОЧНИК KP.RU