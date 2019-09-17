Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом

СЕГОДНЯ 10:09 2019-09-17T10:50:32+03:00

Неизвестные нарисовали на монументе желтый крест и скрылись. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Днем 16 сентября памятный знак жертвам Холокоста, установленный в парке в селе Аксай Октябрьского района, нашли оскверненным. Неизвестные нарисовали на монументе желтый крест и скрылись. Акт вандализма глубоко возмутил местных жителей, ведь именно в этих числах 1942 года здесь погибли 68 женщин, детей и стариков. Они обратились в полицию.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Вандализм». Для раскрытия и расследования преступления создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников аппарата Главка. Полицейские проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленный на установление личностей, задержание и привлечение к ответственности виновных лиц, рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

Была ли это детская шалость или целенаправленное уничтожение памяти жертвам – неважно. Виновным после поимки придется ответить по закону.

Напомним, символ был установлен в рамках проекта «Вернуть достоинство» в 2018 году областной и муниципальной администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU