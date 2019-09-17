2019-09-17T09:44:58+03:00
Происшествия

Астраханца придавило ковшом экскаватора

По факту гибели механика проводится проверка
Екатерина МАЛИНИНА
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Медики констатировали смерть молодого человека.Медики констатировали смерть молодого человека.Фото: Евгения ГУСЕВА
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ЧП произошло 14 сентября в поселке Аксарайский Астраханской области. 22-летний парень, работающий механиком на одном из предприятий, занимался ремонтом экскаватора. Он зачем-то отсоединил гидравлический шланг, после чего ковш упал прямо на него. Железная махина не оставила молодому мужчине шансов выжить. Остальные работники пытались помочь, но было поздно. Они вызвали «скорую» и полицию. На месте медики констатировали смерть астраханца. Работодатель сообщил родственникам о произошедшем.

Сейчас сотрудники СУ СК по Астраханской области занимаются выяснением обстоятельств происшествия. Будут изучать официальные документы, соблюдение техники безопасности, проверят, были ли инструктаж, как давно парень работает механиком. По итогам следователи примут процессуальное решение: возбуждать уголовное дело или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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