2019-09-17T09:33:15+03:00
Происшествия

«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице

ДТП случилось в Дзержинском районе города-героя
Юлия Данильченко
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Водитель фуры нарушил безопасную дистанцию.Водитель фуры нарушил безопасную дистанцию.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Из восьми аварий, которые случились в Волгоградской области 16 сентября, пострадали 12 человек. Двое из них попали в больницу после ДТП в Дзержинском районе Волгограда около одиннадцати утра. Спровоцировал происшествие 55-летний водитель «КамАЗа.

Как установили сотрудники ГАИ, мужчина за рулем фуры ехал по проспекту Маршала Жукова со стороны улицы Землячки в сторону Хорошева. Ехал на обычной скорости, но при этом умудрился нарушить правила дорожного движения – он проигнорировал безопасную дистанцию перед иномаркой «Киа Рио». 43-летний водитель, везший семью, не ожидал удара и предотвратить его не имел возможности.

- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Киа Рио»: 31-летняя женщина и ее годовалый сын доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах, по итогам проверки они примут процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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