«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице
Из восьми аварий, которые случились в Волгоградской области 16 сентября, пострадали 12 человек. Двое из них попали в больницу после ДТП в Дзержинском районе Волгограда около одиннадцати утра. Спровоцировал происшествие 55-летний водитель «КамАЗа.
Как установили сотрудники ГАИ, мужчина за рулем фуры ехал по проспекту Маршала Жукова со стороны улицы Землячки в сторону Хорошева. Ехал на обычной скорости, но при этом умудрился нарушить правила дорожного движения – он проигнорировал безопасную дистанцию перед иномаркой «Киа Рио». 43-летний водитель, везший семью, не ожидал удара и предотвратить его не имел возможности.
- В результате ДТП пассажиры автомобиля «Киа Рио»: 31-летняя женщина и ее годовалый сын доставлены в больницу, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.
Сейчас инспекторы разбираются в обстоятельствах, по итогам проверки они примут процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU