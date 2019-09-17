2019-09-17T09:12:12+03:00
Общество

Арбитражный суд Волгограда принял сторону коммерсанта в споре с мэрией

Администрация пыталась взыскать деньги за аренду, но фирма выполнила обязательства
Юлия Данильченко
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Апелляционная и кассационная инстанция поддержала это решение.Апелляционная и кассационная инстанция поддержала это решение.Фото: Андрей МИРЕЙКО
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Арбитражный суд Волгоградской области рассмотрел спор между департаментом муниципального имущества администрации Волгограда и ООО «Газэнергосеть розница». Суть конфликта заключалась в том, что фирма якобы не оплатила аренду.

- Неисполнение ООО «Газэнергосеть розница» обязательств по внесению арендной платы по с 1 мая 2017 года по 30 июня 2018 в размере 582 306,02 рублей послужило основанием для обращения департамента муниципального имущества администрации Волгограда с иском в суд. По расчетам истца, общая сумма задолженности вместе с неустойкой составила 726 238,66 рублей, - рассказали КП-Волгоград в пресс-службе Арбитражного суда.

Но по документам организация выполнила все обязательства перед администрацией. Более того, была даже переплата. Поэтому судья встал на сторону бизнесмена – и в части основного дола, и в части неустойки. Апелляционная и кассационная инстанция поддержала это решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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