В Астрахани нашли застреленным аудитора Контрольно-счетной палаты

СЕГОДНЯ 09:07 2019-09-17T09:24:00+03:00

Изменить размер текста: A A

В Астрахани следователи занимаются проверкой гибели мужчины. Утром 15 сентября жена нашла его на территории дачного домика с огнестрельным ранением. Рядом лежало охотничье ружье. Мужчина увлекался охотой, поэтому хранил оружие дома. Следов кражи не было: все вещи были на месте, в том числе и деньги.

Сейчас предполагают несколько версий ЧП: либо кто-то помог мужчине и это связано с его профессиональной деятельностью (он - аудитор КСП), либо к трагедии привела ситуация в личной жизни астраханца. Сейчас он находится в бракоразводном процессе с женой. Процесс тяжелый и болезненный, особенно для мужчины. В последнее время он находился в депрессивном состоянии. Жил на даче, а не дома в квартире

По итогам доследственной проверки следователи СУ СК по Астраханской области должны принять решение: возбуждать или нет уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU