2019-09-17T11:05:51+03:00
Происшествия

Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка

Сначала пожарные приняли останки животного за вторую человеческую жертву
Юлия Данильченко
Поделиться:
На месте сгоревшего дома нашли два тела.На месте сгоревшего дома нашли два тела.Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области
Изменить размер текста:

ЧП случилось в хуторе Тормосин Чернышковского района рано утром 17 сентября: сгорел одноэтажный дом вместе с хозяином и его питомцем. Их тела обнаружили уже после того, как сотрудники ГУ МЧС ликвидировали очаг горения. На место приехали следователи.

Подлинную причину пожара установят эксперты. Сыщики же опросили соседей и выяснили, что 67-летний владелец дома вел аморальный образ жизни. Под его крышей неоднократно собирались односельчане, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. Именно поэтому сначала останки животного приняли за тело второй человеческой жертвы.

- Со слов соседского окружения мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками и нередко курил в постели. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка привела к трагедии. В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, в ходе которого установили, что очаг возгорания находился как раз в спальной комнате, в непосредственной близости от погибшего, - прокомментировал КП-Волгоград в исполняющий обязанности руководителя Суровикинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Анатолий Домме.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Содрали, но сохранили: мозаичное панно из больницы Фишера отдали Волжскому
В южной части Волгограда построят школу на тысячу мест
Штормовой ветер и дождь: МЧС предупреждает о непогоде
В Волгограде криминального авторитета Брудного отправили в колонию на 10 лет
Волгоградские чиновники сэкономили 1,8 миллиарда рублей на закупках
Пять волгоградцев украли километры труб на 11 миллионов рублей
В Волгоградской области начальник на рыбалке убил колуном своего подчиненного
На онлайн картах появилась объездная дорога вокруг Волгограда
Кремль, красная дорожка и почетный караул: в Астрахани прошла инаугурация губернатора
Ремонт 51-й Гвардейской в Волгограде завершится на днях
1,5 тысячи волгоградских родителей получили документы на малышей прямо в роддомах
В Астрахани пьяный инспектор ДПС выехал на встречку и протаранил две машины
Под Волгоградом вандалы осквернили памятник жертвам Холокоста желтым крестом
Астраханца придавило ковшом экскаватора
«КамАЗ» протаранил «Киа»: молодая волгоградка с годовалым сыном в больнице
Арбитражный суд Волгограда принял сторону коммерсанта в споре с мэрией
В Астрахани нашли застреленным аудитора Контрольно-счетной палаты
Огонь угрожал дачам: в Волгограде к вечеру потушили пожар в районе «Соснового бора»