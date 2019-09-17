Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка
ЧП случилось в хуторе Тормосин Чернышковского района рано утром 17 сентября: сгорел одноэтажный дом вместе с хозяином и его питомцем. Их тела обнаружили уже после того, как сотрудники ГУ МЧС ликвидировали очаг горения. На место приехали следователи.
Подлинную причину пожара установят эксперты. Сыщики же опросили соседей и выяснили, что 67-летний владелец дома вел аморальный образ жизни. Под его крышей неоднократно собирались односельчане, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. Именно поэтому сначала останки животного приняли за тело второй человеческой жертвы.
- Со слов соседского окружения мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками и нередко курил в постели. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка привела к трагедии. В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, в ходе которого установили, что очаг возгорания находился как раз в спальной комнате, в непосредственной близости от погибшего, - прокомментировал КП-Волгоград в исполняющий обязанности руководителя Суровикинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Анатолий Домме.
ИСТОЧНИК KP.RU