Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб курильщик и его кошка

СЕГОДНЯ 08:39 2019-09-17T11:05:51+03:00

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ЧП случилось в хуторе Тормосин Чернышковского района рано утром 17 сентября: сгорел одноэтажный дом вместе с хозяином и его питомцем. Их тела обнаружили уже после того, как сотрудники ГУ МЧС ликвидировали очаг горения. На место приехали следователи.

Подлинную причину пожара установят эксперты. Сыщики же опросили соседей и выяснили, что 67-летний владелец дома вел аморальный образ жизни. Под его крышей неоднократно собирались односельчане, которые вместе с ним распивали спиртные напитки. Именно поэтому сначала останки животного приняли за тело второй человеческой жертвы.

- Со слов соседского окружения мужчина при жизни злоупотреблял спиртными напитками и нередко курил в постели. Вероятнее всего, именно эта вредная привычка привела к трагедии. В настоящее время следователи завершили осмотр места происшествия, в ходе которого установили, что очаг возгорания находился как раз в спальной комнате, в непосредственной близости от погибшего, - прокомментировал КП-Волгоград в исполняющий обязанности руководителя Суровикинского МРСО СУ СК России по Волгоградской области Анатолий Домме.

ИСТОЧНИК KP.RU